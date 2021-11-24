Конте заборонив вершкове масло у Тоттенгемі

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте заборонив вживання жирної їжі гравцям клубу.

Про це розповів захисник "шпор" Емерсон Роял.

"Я люблю кетчуп! Але я звик не їсти таку їжу, тому це не проблема. Масло! Вершкового масла більше немає. Це правда, Конте наголосив на важливості контролю відсотка жиру в тілі і відмовитися від деякої їжі", - заявив гравець.

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"Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Спочатку було несподівано та трохи складно, але це важливо для наших виступів. Ці деталі можуть мати вирішальне значення", - зазначив Емерсон.