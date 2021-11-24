Конте заборонив вершкове масло у Тоттенгемі

Джерело - Sky Sports.
Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте заборонив вживання жирної їжі гравцям клубу.
Про це розповів захисник "шпор" Емерсон Роял.
"Я люблю кетчуп! Але я звик не їсти таку їжу, тому це не проблема. Масло! Вершкового масла більше немає. Це правда, Конте наголосив на важливості контролю відсотка жиру в тілі і відмовитися від деякої їжі", - заявив гравець.
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"Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Спочатку було несподівано та трохи складно, але це важливо для наших виступів. Ці деталі можуть мати вирішальне значення", - зазначив Емерсон.
Нагадаємо, Джеррард заборонив у Астон Віллі колу, гарячий шоколад та майонез.