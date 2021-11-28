Матч Бернлі - Тоттенгем перенесено через снігопад

Поєдинок мав відбутися о 16:00

Джерело - Чемпіон.

Англійська Прем'єр-ліга прийняла рішення перенести матч 13 туру Бернлі - Тоттенгем.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Через снігопад у Бернлі погодні умови не є прийнятними для проведення поєдинку.