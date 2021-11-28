Матч Бернлі - Тоттенгем перенесено через снігопад

Джерело - Чемпіон.
Англійська Прем'єр-ліга прийняла рішення перенести матч 13 туру Бернлі - Тоттенгем.
Про це повідомляє пресслужба "шпор".
Через снігопад у Бернлі погодні умови не є прийнятними для проведення поєдинку.
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Джерело - Чемпіон.
Англійська Прем'єр-ліга прийняла рішення перенести матч 13 туру Бернлі - Тоттенгем.
Про це повідомляє пресслужба "шпор".
Через снігопад у Бернлі погодні умови не є прийнятними для проведення поєдинку.