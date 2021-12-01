Клопп пояснив призначення Таффарела тренером воротарів Ліверпуля

Ліверпуль прагне створити у команді свою воротарську філософію.

Про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп.

"Ми хочемо створити в команді свою воротарську філософію, адже воротарська позиція є особливою у футболі. Ми хочемо по-іншому подивитись на неї. Ми поговорили з Алісоном, бо двоє найкращих воротарів у світі – бразильці, і знайшли рішення, посиливши наш тренерський штаб Таффарелом. Думаємо, що це запрошення дозволить нам по-новому подивитись багато речей", — розповів Клопп.