Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Ральф Рангнік став новим головним тренером Манчестер Юнайтед.

Німецький фахівець прокоментував своє призначення на цю посаду.

"Я дуже радий приєднатися до Манчестер Юнайтед. Сфокусуюсь на тому, щоб цей сезон став успішним для клубу. Команда сповнена талантів. У ній чудово поєднуються молодість та досвід", - заявив німецький фахівець.

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"Усі мої зусилля протягом наступних шести місяців будуть спрямовані на те, щоб допомогти футболістам реалізувати свій потенціал як індивідуально, так і з командної точки зору – що найважливіше. Крім цього, я з нетерпінням чекаю на можливість підтримувати довгострокові цілі клубу в ролі консультанта", – сказав Рангнік.

Нагадаємо, Челсі розписав мирову з МЮ.