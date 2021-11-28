Лестер здолав Вотфорд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, відбулося 4 матчі в рамках 13 туру англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Сіті переграв Вест Гем. Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко провели матчі на лаві для запасних

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

13 тур, 28 листопада

Брентфорд - Евертон 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 24 Тоні(П)

Лестер - Вотфорд 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 16 Меддісон, 1:1 - 30 Кінг(П), 2:1 - 34 Варді, 3:1 - 42 Варді, 3:2 - 61 Денніс, 4:2 - 68 Лукман

Манчестер Сіті - Вест Гем 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Гюндоган, 2:0 - 90 Фернандіньо, 2:1 - 90+4 Лансіні

Челсі - Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Санчо, 1:1 - 69 Жоржиньо(П)