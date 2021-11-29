Джерело - Чемпіон.
Челсі та Манчестер Юнайтед не визначили сильнішого в рамках 13 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
13 тур, 28 листопада
Челсі - Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Санчо, 1:1 - 69 Жоржиньо(П)
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Джерело - Чемпіон.
Челсі та Манчестер Юнайтед не визначили сильнішого в рамках 13 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
13 тур, 28 листопада
Челсі - Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Санчо, 1:1 - 69 Жоржиньо(П)