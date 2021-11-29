Команди не визначили сильнішого

Джерело - Чемпіон.

Челсі та Манчестер Юнайтед не визначили сильнішого в рамках 13 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

13 тур, 28 листопада

Челсі - Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Санчо, 1:1 - 69 Жоржиньо(П)