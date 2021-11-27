Манчіні розчарований жеребом у плей-оф кваліфікації ЧС-2022

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні побоюється можливої зустрічі з Португалією у плей-оф відбору на чемпіонат світу.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Так, все могло скластися трохи краще. Зрозуміло, що нам треба обіграти Північну Македонію, а португальцям Туреччину. Це такий етап, який завжди створює труднощі.

Ми впевнені в собі та налаштовані позитивно, особливо у більш важкі моменти. У нас була чудова відбіркова група. Навіть зі Швейцарією ми заслужили на перемогу, але нам не вдалося. Нам потрібно зіграти чудовий матч, тоді будемо у фіналі. Роналду 9 разів поспіль виводив Португалію на великі турніри? Ми з радістю уникли б їх, ймовірно, що й вони не хочуть зустрічатися з нами. Можливо, що саме проти Португалії буде фінал", – відзначив Манчіні.