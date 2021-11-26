Матч відбудеться у березні 2022 року

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Цюріху відбулося жеребкування стикових матчів європейського відбіркового циклу до чемпіонату світу-2022.

10 других команд відбіркових груп та дві найкращі збірні серед переможців груп Ліги націй 2020/21 (Австрія та Чехія) дізналися своїх суперників. Згідно з жеребкуванням збірна України зіграє з Шотландією. Збірна України у разі перемоги у півфіналі фінал плей-оф зіграє на виїзді.

В іншій парі нашого шляху зіграють Вельс та Австрія.

Результати жеребкування:

Шлях А: Вельс/Австрія - Шотландія/Україна

Шлях В: Росія/Польща - Швеція/Чехія

Шлях С: Португалія/Туреччина - Італія/Північна Македонія

Плей-оф складається з півфіналів (24 березня 2022 року) та фіналів (29 березня 2022 року) у форматі одноматчевих протистоянь і включає три шляхи. Шість сіяних команд здобули право провести півфінал на своєму полі. Україна набрала мало очок у групі та проведе півфінал у гостях. Путівки у фінальний турнір отримають 3 найкращі серед 12 команд-учасниць стикових матчів кваліфікації.

Фінальний раунд чемпіонату світу в Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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