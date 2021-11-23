Ібрагімович: Я був би президентом, якби займався політикою

Швед прокоментував згадав свої слова про баскетболіста Леброна Джеймса

Джерело - The Guardian.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович міг стати президентом, якби займався політикою.

Про це він заявив порталу The Guardian.

"Спорт об'єднує людей. Політика ділить людей. Якщо говорити про расизм, це зовсім інше. Я з цим не згоден. Але я не займаюсь політикою. Якби я це зробив, я був би президентом зараз", - заявив швед.

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"Я не знаю Леброна особисто. І не суджу його. Як би він не ставився до расистів, він має рацію, бо коли 50 тисяч людей називають тебе циганом, це те саме. Але я не займаюсь політикою. Я займаюся спортом. Так ти поширюєш кохання", - сказав Ібрагімович.

Нагадаємо, Ібрагімович продовжить контракт з Міланом.