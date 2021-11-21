Джерело - football24.ua.
Форвард італійського Мілана Златан Ібрагімович став найстаршим автором дубля в історії Серії А.
Про це повідомляє Opta Sports.
У 13-му турі чемпіонату Ібрагімович двічі забив Фіорентині. У цей момент Златану було 40 років і 48 днів.
Окрім того, ветеран піднявся у топ-3 найстарших голеадорів Серії А всіх часів. Ібрагімович випередив чемпіона світу-1982 П'єтро Верховода. Попереду них лише двоє – легенда Мілана Алессандро Костакурта та культовий форвард Лаціо та Новари Сільвіо Піола.
Раніше повідомлялося про те, що Мілан хоче продовжити контракт зі Златаном Ібрагімовичем.
Нагадаємо, Мілан може придбати Санчеша.