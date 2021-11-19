Хаві анонсував сюрприз у дебютному матчі на чолі Барселони

Барселона у матчі проти Еспаньйола може здивувати стартовим складом.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Еспаньйол – це дуже хороша команда, яка може тиснути, а може відійти назад. У них є швидкість, сильна атака… У суперника є чималий кадровий потенціал. Вони мали час підготуватися до цієї гри і вигадати нам труднощі.

Я думаю, у нас все вийде. Я зроблю все, щоби це сталося. Я віддам своє життя заради цієї роботи. Ми маємо викластися на всі 100%. Ми зобов'язані багатьом людям і ми не можемо зазнати невдачі. Особливо це стосується клубних цінностей. Люди мають пишатися командою, навіть коли ми не виграємо.

Подивимося, хто гратиме завтра. Ми почали займатися дещо пізніше. Я ще не визначився з основою, але я дуже ціную тренування. Я добре ставлюся до молоді. Зараз у нас немає ні Фаті, ні Дембеле, ні Брейтвейта, ні Агуеро. Нам доведеться довіряти молоді, але вони готові. Можуть бути деякі сюрпризи. Я вирішу, коли побачу заняття сьогодні ввечері", – відзначив Хаві.