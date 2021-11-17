Павелко: У моїй родині сталася надзвичайно приємна подія

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#Павелко

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко став дідусем.

Про це він розповів у Facebook.

"Сьогодні в моїй родині сталася надзвичайно приємна подія! Мій син Нікіта і його дружина Богдана стали батьками, а я — дідусем! Важко описати емоції, які зараз мене переповнюють... Думаю, ті, хто пережили щось подібне, чудово мене розуміють. Це щастя!!! А ще, неймовірна радість за сім’ю мого сина, якій я бажаю миру, любові і Божого благословення!

Друзі, дякую вам за численні привітання і бажаю якомога частіше відчувати в житті щасливі миттєвості!",- розповів Павелко.

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