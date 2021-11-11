Бущан згадав про своє дитинство на Одещині

Голкіпер збірної України Георгій Бущан своє дитинство провів на Одещині.

Про це заявив футболіст.

"Я виріс у Київському районі, у народі це Таїрове (селище на Одещині - прим.). 9 гімназія, все дитинство пройшло там у мене. І стадіон такий, яма, ну всі місцеві, я думаю, розуміють, про що я говорю. Там грав за команду з тренерами на чемпіонат району, і я до 14 років за них виступав... Чи там звалище якесь було, і господар цього поля зробив саме поле і зробив трибуни зі старих гум.

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Я ще на старий на ЧМП ходив, це було у першому класі. Мені треба було вчитися тиждень, щоб мені купили квиток на Чорноморець. І перший матч був, який я відвідав, можливо це комусь не сподобається, це був матч Чорноморець-Шахтар. 0:1 програли, але мені дуже погралися, емоції такі були, і тому старий ЧМП дуже запам'ятався.

Я в Києві зараз краще знаюся, ніж в Одесі, 12 років минуло, як я переїхав, тут уже турист, так би мовити", - зазначив Бущан.