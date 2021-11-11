Коваленко: Коли мене нічого не турбує - я можу демонструвати свій футбол

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко готовий допомогти збірній України у найближчих матчах.

Про це розповів футболіст в ефірі Футбол NEWS.

"Найголовніше для мене - це здоров'я. Коли мене нічого не турбує, я можу демонструвати свій футбол.

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Звичайно, я радий, що маю багато ігрового часу. Почуваюся чудово", - відзначив Коваленко.