Коваленко: Коли мене нічого не турбує - я можу демонструвати свій футбол

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко готовий допомогти збірній України у найближчих матчах.
Про це розповів футболіст в ефірі Футбол NEWS.
"Найголовніше для мене - це здоров'я. Коли мене нічого не турбує, я можу демонструвати свій футбол.
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Звичайно, я радий, що маю багато ігрового часу. Почуваюся чудово", - відзначив Коваленко.
Раніше, Антонов назвав тактичну схему, яку Петраков має використати у матчі з Боснією і Герцеговиною.