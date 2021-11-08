 Дентіньйо попрощався із партнерами | Футбол | Champion.com.ua
Петраков: Петряк добре гратиме - буде у збірній України
Вчора 19:27 409
Президент Інгульця звернувся до Денисова: Ми знайдемо куди за кордон продати телепул
Вчора 20:24 782
Петраков: Не можу зрозуміти, чим Гармаш комусь не подобається
Вчора 19:15 651
Школа беттінгу: про мотивацію команд і окремих спортсменів
Вчора 19:10 284 1
Петраков: Ми готуємося до гри року
Вчора 18:41 641
УПЛ назвала найкращого тренера 14 туру
Вчора 12:39 422
Шахаб - найкращий гравець 14 туру УПЛ
Вчора 12:29 360
Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа
Вчора 11:54 1003
Форвард Ворскли: Шапаренко назвав мене "чорним"
Вчора 11:13 1346
Рейтинг ATP: Марченко втратив одну позицію
Вчора 10:43 6691
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Футболіст Шахтаря став хрещеним батьком доньки Зінченка
Футболіст Шахтаря став хрещеним батьком доньки Зінченка Андрій Твердохліб
Вчора 16:06 789
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
Вчора 13:10 15775 2
Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа
Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа Андрій Твердохліб
Вчора 11:54 1002
Арбітр відправив у нокдаун футболіста прямо під час матчу у Франції
Арбітр відправив у нокдаун футболіста прямо під час матчу у Франції Віктор Слюсаренко
Вчора 11:04 636
Чалханоглу потролив уболівальників Мілана після голу за Інтер у дербі
Чалханоглу потролив уболівальників Мілана після голу за Інтер у дербі Віктор Слюсаренко
Вчора 10:02 436
Капітан NaVi зробив пропозицію своїй дівчині прямо на сцені мейджора
Капітан NaVi зробив пропозицію своїй дівчині прямо на сцені мейджора Віктор Слюсаренко
Вчора 09:09 638
70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України
70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України Віктор Слюсаренко
Вчора 07:05 629
Що чекає Шевченка у Дженоа? Усе про клуб українця: контракт, склад, статистика у Серії А
Що чекає Шевченка у Дженоа? Усе про клуб українця: контракт, склад, статистика у Серії А Віктор Слюсаренко
07.11.2021 21:51 1333
Відео дня. Калитвинцев забив неймовірний гол у ворота Львова
Відео дня. Калитвинцев забив неймовірний гол у ворота Львова Андрій Твердохліб
07.11.2021 21:44 1560
Шевченко жодного разу не забивав у ворота Дженоа
Шевченко жодного разу не забивав у ворота Дженоа Віктор Слюсаренко
07.11.2021 18:56 763
Не футболіст. Старт сезону в аматорах: дуже брутальне дербі у Перекосах
Не футболіст. Старт сезону в аматорах: дуже брутальне дербі у Перекосах Віктор Слюсаренко
07.11.2021 17:18 673
Школа беттінгу: перша поразка і перший comeback
Школа беттінгу: перша поразка і перший comeback Harry BettMan
07.11.2021 14:32 869
Захарєєв побив рекорд Ломаченка. Познайомимося з новим чемпіоном світу
Захарєєв побив рекорд Ломаченка. Познайомимося з новим чемпіоном світу Віктор Слюсаренко
07.11.2021 14:06 1746
Фанати Миная намагалися зірвати матч з Маріуполем
Фанати Миная намагалися зірвати матч з Маріуполем Віктор Слюсаренко
07.11.2021 13:34 1367
Захарєєв здобув сьоме золото. Всі чемпіони світу серед любителів в історії України
Захарєєв здобув сьоме золото. Всі чемпіони світу серед любителів в історії України Віктор Слюсаренко
07.11.2021 13:06 794
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:06 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр 11180 2
8 Листопада 2021
23:59 Футбол Італія - Швейцарія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 175
23:51 Футбол Джеко може пропустити матч проти України 252
23:35 Футбол Галатасарай подав протест на результат матчу Ліги Європи проти російського Локомотива 470
23:21 Футбол Дентіньйо попрощався із партнерами 464
23:16 Футбол Андорра - Польща: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 186
23:07 Теніс Калініна вийшла у друге коло турніру в Лінці 248
22:53 Футбол Ротань: Дякую Петракову за те, що з розумінням поставився до нашого становища 379
22:44 Футбол Англія - Албанія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 192
22:41 Футбол Ріццолі уже в Києві - журналіст 850
22:29 Футбол Альянс – Оболонь 3:2. Огляд матчу 191
22:21 Блог На відпочинку у Дубаї: Білодід влаштувала битву купальників 373
22:12 Волейбол У Росії померла 21-річна волейболістка 355
21:48 Футбол Цуренко: Залишилося всього чотири матчі і перемога в кишені 327 1
21:45 Футбол Молдова - Шотландія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 215
21:35 Футбол Кополовець: Ми не тягнемо такі турніри, як Ліга чемпіонів 361
21:15 Футбол Зоря отримала 1 млн гривень за перемогу над ЦСКА 349
21:14 Блог Після поразки у дербі: Ф'юрі хоче відвідати тренування Манчестер Юнайтед 235
20:50 Футбол Українські уболівальники не зможуть потрапити на заключний матч національної команди 500
20:46 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Київ-Баскет: онлайн-трансляція. LIVE 207
20:36 Футбол Альянс здолав Оболонь в Першій лізі 330
20:24 Футбол Президент Інгульця звернувся до Денисова: Ми знайдемо куди за кордон продати телепул 782
20:22 Футбол Матч Україна – Болгарія безкоштовно не покажуть в прямому ефірі 824
20:10 Футбол Поворознюк - про експертів ТК Футбол: Там друге попередження має бути, а вони про дуст говорять 818
20:06 Футбол Кличко: Сумно, що сьогодні Шевченко не в українському футболі 580 1

Дентіньйо попрощався із партнерами

Вчора 23:21 464 0
8 листопада 2021 року бразилець став вільним агентом
Дентіньйо попрощався із партнерами
#Дентіньйо, #Шахтар

Джерело - Чемпiон.

Бразильський хавбек Дентіньйо попрощався з партнерами донецького Шахтаря. Директор клубу Даріо Срна подарував бразильцеві футболку з номером 197, саме стільки матчів провів Дентіньйо за гірників.

Відповідне відео з'явилося на сторінці гравця в instagram.

Нагадаємо, Дентіньйо уклав останній контракт на 5 років із Шахтарем 8 листопада 2016 року. Таким чином, 8 листопада 2021 року бразилець став вільним агентом.

Прийшовши в клуб влітку 2011 року з Корінтіанса, Дентіньйо забив за гірників 29 голів у 197 матчах. З командою завоював 16 трофеїв - 6 перемог в УПЛ, 5 кубків та 5 суперкубків України.

Коментарі ()