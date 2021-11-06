Фердінанд: Ідіоти. Роналду купували не для пресингу

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду має забивати голи, а не пресингувати.

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Про це заявив колишній захисник МЮ Ріо Фердінанд.

"Ідіоти. Ви говорите про одного з найкращих, якщо не про найкращого бомбардира в історії футболу. Його купували не для того, щоб він бігав та пресингував. Чи пресингує Ліонель Мессі? Він обходиться без цього", – сказав Фердінанд