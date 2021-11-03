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Фото - gettyimages
#Погба, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Півзахиснику Манчестер Юнайтед Полю Погба не вистачає концентрації.

Про це розповів ексгравець МЮ Поль Скоулз.

"Погба потребує того, щоб за ним постійно доглядали. Це має бути хтось, кого він повністю поважає, хтось досвідчений має бути поруч із ним завжди.

Скільки йому років? 28 – він справді досвідчений футболіст. Але він один із тих, хто й у 35 років залишиться тим самим гравцем. Він продовжить робити безглузді речі, наприклад катати м'яч, привертаючи увагу людей і демонструючи, який він сильний та технічний. У випадку Погба найважливіше – концентрація. Він іноді просто поринає у світ мрій.

Коли він грав у Ювентусі, він був чудовий, тому ми його підписали. Навколо нього були досвідчені хлопці – Пірло, Буффон, К'єлліні, Бонуччі – та агресивний тренер. Йому буде потрібен такий підхід до 35 років", – відзначив Скоулз.

Раніше повідомлялося, що Погба хоче повернутися у Ювентус.

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