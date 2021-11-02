Почесний президент дніпрян Юрій Береза ​​поставив перед своєю командою амбітне завдання.

Про це розповів сам керівник клубу.

"Команда додає. Десь є питання щодо матчів з лідерами. Десь не щастить, футбольний бог від нас відвертається. Але клас команди та рівень СК Дніпро-1 підвищується від матчу до матчу. Було багато несправедливих результатів із лідерами, але футбольний бог любить тих, хто наполегливий та багато працює.

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Наша мета – зона єврокубків. У нас є домовленість із тренером щодо наслідків за підсумками результатів сезону. Я вважаю, що завдання можна виконати. Ця команда може і гратиме в єврокубках", – сказав Береза.