 УПЛ. Дніпро-1 - Минай 4:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Дніпро-1 - Минай 4:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:11 78 0
Огляд матчу Дніпро-1 - Минай
УПЛ. Дніпро-1 - Минай 4:0. Огляд матчу
#Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру УПЛ СК Дніпро-1 вдома обіграв Минай.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 1 листопада

СК Дніпро-1 - Минай 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 9 Гуцуляк, 2:0 - 14 Довбик, 3:0 - 30 Пихальонок, 4:0 - 90 Русин

СК Дніпро-1: Кожокару, М.Кравченко, Нельсон, Сваток (кап), Дубінчак, Батагов (Ді Франко,64), Піхальонок, Гуцуляк (Чуже,64), Джурасек (Когут,75),  Назаренко (Білл,64), Довбик (Русин,84).

Запасні: Паст, Логінов, Лучкевич, Адамюк

Минай: Кучер (Пеньков,20), Векляк, Матіч, Книш (Мякушко,67), Вишневський (Селезньов,41), Синьогуб, Месхі (Хахльов,41),  Гончар, Кулієв (Байдал,67), Петрусенко (кап), Білоног.

Запасні: Семенко, Коваленко, Кобак, Багайоко.

Попередження: Гончар (22), Батагов (46), Кулієв (53), Матіч (72), Селезньов (86).

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