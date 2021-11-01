Виконувач обов'язків головного тренера Барселони Серхі Бархуа не готовий був до звільнення Рональда Кумана.

Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.

"Чи допоможе Барселоні зміна тренера? Чи можуть гравці суперника бути злішими? Поки ніяких змін ніяких немає. Не виграли в Алавеса. Не всі гравці здорові, щоб новий тренер зробив нову гру.

Завжди складно щось змінити за три дні. Новий тренер не готовий був до звільнення Кумана. Рішення було прийнято за годину", - зазначив Луческу.