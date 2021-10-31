На матчі Динамо – Барселона буде працювати арбітр з Румунії

Джерело - Чемпiон.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо прийме Барселону на НСК Олімпійський. УЄФА призначила на цей матч співвітчизників наставника киян Мірчі Луческу – румунську бригаду арбітрів.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Динамо - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Головним суддею буде працювати Овідіу Хацеган. Він уже зустрічався з українською командою у цьому сезоні і теж обслуговував матч у Києві. У поєдинку Шахтар – Інтер румун був асистентом рефері VAR.

Відзначимо, що це буде уже 16 зустріч Хацегана з українськими командами. За його присутності наші колективи (в тому числі і збірна) програли всього двічі при восьми перемогах і п’яти нічийних результатах.

Лайнсменами на зустрічі Динамо – Барселона будуть Мірча Міхаїл Григориу і Себастьян Георге. Рауд Петреску буде виконувати обов’язки четвертого арбітра.

А ось на VAR будуть працювати італійці: Марко Ді Белло – головний відеорефері, а Мауріціо Маріані – асистент.

Нагадаємо, що стартовий свисток матчу між Динамо та Барселоною запланований на 22:00, 2 листопада.