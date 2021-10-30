 Вацко: ФІФА женеться за наживою | Футбол | Champion.com.ua
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#Вацко, #ФІФА

Джерело - footballua.tv.

Проведення чемпіонату світу з футболу кожні два роки створить проблеми футбольним клубам.

Про це розповів український коментатор Віктор Вацко.

"Зараз великі футбольні організації, зокрема ФІФА, женуться за економічною наживою. Вони хочуть заробляти більше та більше. Для такої футбольної країни як Україна, проведення ЧС два рази на два роки - це добре, тому що ми теж зароблятимемо якісь гроші. Також завдяки успіхам нашої збірної ми матимемо можливість грати з топовими збірними.

Важливо: ФІФА підтвердила про намір проводити чемпіонат світу кожні 2 роки

Для топових збірних - таке нововведення стане негативним фактором. Великою кількістю турнірів вже незадоволені не тільки тренери, які не мають нормального тренувального процесу, а й футболісти. Футбол із дійства перетворюється на рутину", - сказав Вацко.

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