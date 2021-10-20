ФІФА підтвердила про намір проводити чемпіонат світу кожні 2 роки

ФІФА готує радикальні зміни у світовому футболі

ФІФА планує проводити чемпіонати світу кожні 2 роки, починаючи вже з 2026-го.

Про це повідомляє Cadena SER.

Про свій намір міжнародна федерація футболу вже оголосила усім збірним. Проєкт передбачає кваліфікацію на Мундіаль за 7 поєдинків, які будуть проведені у два вікна – у березні та жовтні.

Остаточне рішення представники ФІФА ухвалюватимуть у грудні, адже поки є сумніви, що таку ініціативу підтримають УЄФА та КОНМЕБОЛ. Президент ФІФА Джанні Інфантіно є одним з головних прихильників цієї ідеї.