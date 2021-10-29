Красніков: Я думаю, досягнення – це вихід у фінал як мінімум

У Кубку України харківський Металіст нікого не боїться.

Про це сказав віцепрезидент клубу Євген Красніков.

Металіст вибив Колос з Кубка України

"Я думаю, досягнення – це вихід у фінал як мінімум. Кубок, ви ж розумієте, сьогодні досягнення, завтра вилетів – уже не досягнення. Тож хоча б вихід у фінал. А десь уві сні ми можемо мріємо і виграти Кубок. Це мрії, футбол. Команди виходять на поле, суперники хороші – ви ж бачили, що проти нас був дисципінований колектив. У першому таймі десь ми перегравали, у другому трохи віддали ініціативу Колосу. Дякувати Богу, що для нас це так закінчилося.

Завдання – виграти Лігу Європи. Як мінімум. Ну, я жартую! А так, звичайно, є завдання, президент неодноразово говорив: наша мета – створити боєздатний колектив, щоб уболівальники отримували задоволення від гри. Ми хочемо піднятися не нижче за рівень Металіста 2005-2013 років, коли Олександр Владиленович був президентом. Потрібно багато працювати.

Це ж Кубок, жереб. Хто потрапить – до того й готуватимемося. Це ж кубкові ігри, вони завжди непередбачувані, будь-який суперник може зробити сюрприз. Ми всіх-всіх поважаємо, на всіх налаштовуватимемося і нікого не боїмося. Нам не байдуже, "однаково" – негарний вислів, але ми готові зустрітися з будь-яким суперником", – сказав Красніков.