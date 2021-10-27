В Італії розпочалося розслідування підозрілих трансферів. Ювентус є головним фігурантом

Джерело - Чемпiон.

Прокуратура Федерації футболу Італії (FIGC) розпочала розслідування з приводу 62 трансферів клубів Серії А у період з 2019 по 2021 роки.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

На думку органу, їх було здійснено за завищеними цінами з метою обходу обмежень фінансового фейр-плей (ФФП). Насамперед це стосується операцій з обміну гравцями.

Національний антидопінговий центр України звинуватили у порушенні правил WADA

Головним фігурантом справи є Ювентус. Клуб причетний до 42 із 62 трансферів, за якими проводиться розслідування.

Також одним із найбільших епізодів розслідування є перехід Віктора Осімхена з Лілля до Наполі влітку 2020 року. У рамках цієї угоди Лілль отримав 4 маловідомих гравці на загальну суму 20 мільйонів євро. Двоє з них зараз грають у нижчих дивізіонах Італії, ще один значиться у Ліллі, але не грає.