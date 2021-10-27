Національний антидопінговий центр України звинуватили у порушенні правил WADA

Джерело - Еспресо.

Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило звіт про порушення правил Національним антидопінговим центром України

Про це повідомляє офіційний сайт WADA.

Розслідування під назвою Операція Геркулес, було розпочато у 2019 році та засвідчило, що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб.

Читайте також: Оргкомітет Олімпіади-2022 презентував дизайн медалей

"Є переконливі та підтверджені дані про те, що НАДЦУ зв'язувався зі спортсменами чи їхніми тренерами, щоб просити їх з'явитися наступного дня для тестування. Отримані дані свідчать про те, що організація могла часто використовувати цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, були випадки, коли вся національна команда з окремо взятого виду спорту була присутня в НАДЦУ, очікуючи на тестування", – розповів голова департаменту розслідувань WADA Гюнтер Янгер.

Зазначається, що у 2021 році НАДЦУ повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, проте насправді вони були здані у позазмагальний час. Це, нібито, робилося для того, щоб спортсмен виконав норматив щодо необхідної кількості позазмагальних тестів перед Олімпіадою-2020 у Токіо.

WADA найближчим часом має ухвалити рішення за результатами цього розслідування. Щодо НАДЦУ порушено процес щодо його відповідності кодексу WADA.