Лаціо зіграє з Марселем, Вест Гем прийме Генк. Розклад матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 жовтня, відбудуться 14 матчів третього туру Ліги Європи з футболу.
Ліга Європи
З тур, 21 жовтня
19:45. Бетіс - Баєр
19:45. Лаціо - Марсель
19:45. Лудогорець - Брага
19:45. Мідтьюлланн - Црвена Звезда
19:45. Рапід - Динамо З
19:45. Фенербахче - Антверпен
22:00. Айнтрахт - Олімпіакос
22:00. Вест Гем - Генк
22:00. Локомотив - Галатасарай
22:00. Наполі - Легія
22:00. ПСВ - Монако
22:00. Рейнджерс - Брондбю
22:00. Спарта - Ліон
22:00. Штурм - Реал Сосьєдад
Раніше, Лестер у Москві обіграв Спартак у 3 турі Ліги Європи.