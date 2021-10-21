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Лаціо зіграє з Марселем, Вест Гем прийме Генк. Розклад матчів Ліги Європи

Сьогодні 09:26 190 0
Лаціо зіграє з Марселем, Вест Гем прийме Генк. Розклад матчів Ліги Європи
#Бетіс, #Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 жовтня, відбудуться 14 матчів третього туру Ліги Європи з футболу.

Ліга Європи
З тур, 21 жовтня

19:45. Бетіс - Баєр

19:45. Лаціо - Марсель

19:45. Лудогорець - Брага

19:45. Мідтьюлланн - Црвена Звезда

19:45. Рапід - Динамо З

19:45. Фенербахче - Антверпен

22:00. Айнтрахт - Олімпіакос

22:00. Вест Гем - Генк

22:00. Локомотив - Галатасарай

22:00. Наполі - Легія

22:00. ПСВ - Монако

22:00. Рейнджерс - Брондбю

22:00. Спарта - Ліон

22:00. Штурм - Реал Сосьєдад

Раніше, Лестер у Москві обіграв Спартак у 3 турі Ліги Європи.

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