Лаціо зіграє з Марселем, Вест Гем прийме Генк. Розклад матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 жовтня, відбудуться 14 матчів третього туру Ліги Європи з футболу.

Ліга Європи

З тур, 21 жовтня

19:45. Бетіс - Баєр

19:45. Лаціо - Марсель

19:45. Лудогорець - Брага

19:45. Мідтьюлланн - Црвена Звезда

19:45. Рапід - Динамо З

19:45. Фенербахче - Антверпен

22:00. Айнтрахт - Олімпіакос

22:00. Вест Гем - Генк

22:00. Локомотив - Галатасарай

22:00. Наполі - Легія

22:00. ПСВ - Монако

22:00. Рейнджерс - Брондбю

22:00. Спарта - Ліон

22:00. Штурм - Реал Сосьєдад

Раніше, Лестер у Москві обіграв Спартак у 3 турі Ліги Європи.