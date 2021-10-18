Президент Інгульця назвав розмір премії, яку виплатив би за виграний Кубок України

Президент Інгульця Олександр Поворознюк за перемогу над Шахтарем у Кубку України 2019 року готовий був заплатити премію розміром 2 млн доларів.

Про це розповів сам функціонер у дебютному випуску підкаста Пряма червона Фоззі і Миколи Василькова.

"В 2014 році, коли я вигравав кубок України серед аматорів, взагалі не було преміальних за перемогу. Я сказав хлопцям, он бачите тунель, там в кінці лежить мішок з грошима, виграєте кубок, тоді заберіть його.

Які були преміальні, коли могли виграли у Шахтаря кубок України? Ну тоді було 2 млн доларів, якщо виграємо Кубок України. Ми могли потрапити у Лігу Європи і нам би заплатили 2.5 млн євро.

У той же рік фіналіст Кубку України від УАФ не отримував жодної премії", - зазначив Поворознюк.