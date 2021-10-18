Васильков: Ярмоленко божив на чемпіонаті Європи

Ексрадник Андрія Шевченка в захваті від гри лідера збірної України

Джерело - Пряма червона.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко будував гру команди на Євро-2020 через Андрія Ярмоленка.

Про це розповів колишній радник Шевченка в національній команді Микола Васильков.

"Андрій Ярмоленко був найкращим гравцем збірної на чемпіонаті Європи. Навіть у грі з Нідерландами, Ярмола показав як треба перевертати хід гри на власному прикладі. Той матч Ярмола ледь на витягнув на собі, коли всі зупинилися у зневірі. Важливо, що Шевченко дуже довіряв сьомому номеру, ставив його на всі матчі. Саме через Ярмоленка Шевченко будував усю гру збірної.

Ярмола дійсно божив на Євро", - заявив Васильков.

Нагадаємо, у цій же розмові, власник Інгульця Поворознюк також розхвалив Ярмоленка, порівнявши його з птахом Фенікс.