Де Дзербі: Хочу, щоб перекладачі розуміли, про що я говорю

Язиковий бар'єр у Шахтарі заважає у функціонуванні команди.

Про це розповів головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

"Це катастрофа. Але у мене є два відмінних перекладача. Я хочу, щоб вони розуміли, про що я говорю, а не діяли як Google Translate", - заявив фахівець.

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"Мої гравці розумні. Футбол - один з небагатьох міжнародних мов, що дозволяють розуміти один одного. Ви можете говорити на одній мові і не розуміти один одного в футболі, або ви можете говорити на мовах, які не мають нічого спільного одна з одною, але ви розумієте один одного без проблем ", - сказав Де Дзербі.