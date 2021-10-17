Матч Шахтар - Реал розсудить сербський арбітр

Поєдинок відбудеться у вівторок 19 жовтня о 22:00

Джерело - УЄФА.

УЄФА призначила бригаду арбітрів на матч 3 туру Ліги чемпіонів Шахтар - Реал.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Головним арбітром цього поєдинку призначений Срджан Йованович з Сербії. Його асистентами будуть співвітчизники Урош Стойкович і Мілан Михайлович, а четвертим арбітром буде Новак Симович.

Суддя ВАР - німець Кристьян Дінгерт, його помічник Харм Осмерс.

Поєдинок відбудеться у вівторок 19 жовтня о 22:00.

Минулого року Йованочив працював на матчі Реал - Шахтар, у якому "гірники" здобули сенсаційну перемогу.