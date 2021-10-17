Матч Шахтар - Реал розсудить сербський арбітр

Джерело - УЄФА.
УЄФА призначила бригаду арбітрів на матч 3 туру Ліги чемпіонів Шахтар - Реал.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Головним арбітром цього поєдинку призначений Срджан Йованович з Сербії. Його асистентами будуть співвітчизники Урош Стойкович і Мілан Михайлович, а четвертим арбітром буде Новак Симович.
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Суддя ВАР - німець Кристьян Дінгерт, його помічник Харм Осмерс.
Поєдинок відбудеться у вівторок 19 жовтня о 22:00.
Минулого року Йованочив працював на матчі Реал - Шахтар, у якому "гірники" здобули сенсаційну перемогу.