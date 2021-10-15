Клопп про Ньюкасл: З'явилася нова суперсила

Джерело - Чемпіон.

В Англії існує занепокоєння з приводу проблем з правами людини в Саудівській Араваії.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Я чекав офіційної заяви з цього приводу від голови АПЛ Річарда Мастерса або когось ще, оскільки є очевидне занепокоєння з приводу теми з правами людини. Цього не сталося", - заявив Клопп.

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