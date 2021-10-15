Клопп про Ньюкасл: З'явилася нова суперсила

Джерело - Чемпіон.
В Англії існує занепокоєння з приводу проблем з правами людини в Саудівській Араваії.
Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.
"Я чекав офіційної заяви з цього приводу від голови АПЛ Річарда Мастерса або когось ще, оскільки є очевидне занепокоєння з приводу теми з правами людини. Цього не сталося", - заявив Клопп.
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"Це означає, що з'явилася нова суперсила. Не все можна купити за гроші, але з часом у них буде достатньо грошей, щоб зробити неправильні рішення, а потім і вірні. Тепер є третій клуб, що належить якійсь країні", - сказав німець.