Ліверпуль цікавиться форвардом Атлетіко

Джерело - Чемпіон.
Нападник Атлетіко Жоау Фелікс потрапив до сфери інтересів Ліверпуля.
Про це повідомляє Fichajes.
Англійський клуб зробить спробу придбати 21-річного португальця влітку 2022 року.
Футболіст поповнив стан матрацників в липні 2019 го, перейшовши з Бенфіки. Його контракт розрахований до літа 2026 року трансферна вартість оцінюється в 70 мільйонів євро.
У поточному сезоні Фелікс провів п'ять матчів у всіх турнірах, що не відзначившись результативними діями.
Раніше, Ліверпуль цікавиться півзахисником Реала.