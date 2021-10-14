Ліверпуль цікавиться форвардом Атлетіко

Клопп хоче поповнити склад молодим гравцем

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетіко Жоау Фелікс потрапив до сфери інтересів Ліверпуля.

Про це повідомляє Fichajes.

Англійський клуб зробить спробу придбати 21-річного португальця влітку 2022 року.

Футболіст поповнив стан матрацників в липні 2019 го, перейшовши з Бенфіки. Його контракт розрахований до літа 2026 року трансферна вартість оцінюється в 70 мільйонів євро.

У поточному сезоні Фелікс провів п'ять матчів у всіх турнірах, що не відзначившись результативними діями.

Раніше, Ліверпуль цікавиться півзахисником Реала.