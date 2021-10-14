Почеттіно: ПСЖ зможе переконати Мбаппе залишитися

ПСЖ зможе продовжити контракт з французьким нападником Кіліан Мбаппе.

Про це заявив головний тренер парижан Маурісіо Почеттіно.

"З Мбаппе все в порядку. Він спокійний хлопець з сильним характером, дуже товариська. Кіліан прийме рішення, яке потрібно прийняти, а клуб зробить все можливе, що утримати його, адже мова йде про одного з найкращих гравців у світі серед 22-річних", - заявив фахівець.

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"Мені ж залишається змиритися з тим, що питання відкрите і в майбутньому може статися що завгодно. За кілька місяців все може змінитися. У ПСЖ як у клубу, безумовно, є амбіції і можливості переконати його залишитися, запропонувавши йому те, що може змусити його передумати і зробити його щасливим", - сказав Почеттіно.