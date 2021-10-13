Дебют Рамоса за ПСЖ відкладається

Почеттіно не хоче форсувати повернення досвідченого захисника

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос не зможе допомогти своїй команді в матчі чемпіонату Франції проти Анже, який відбудеться 15 жовтня.

Про це повідомляє Marca.

35-річний хавбек не брав участі в сьогоднішньому тренуванні парижан.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно вирішив не форсувати повернення 35-річного іспанця в лад. Рамос отримає додатковий час на відновлення після травми.

Захисник перебрався в стан ПСЖ цього літа в статусі вільного агента. Через травму литкового м'яза він поки не провів за паризький клуб жодного матчу.

Нагадаємо, ПСЖ почав переговори по трансферу Голанда.