Вернер: Мені довелося ігнорувати критику

Нападник Челсі та збірної Німеччини Тімо Вернер не звертав уваги на критику в свою адресу.

Про це він заявив після того, як оформив дубль у матчі проти Північної Македонії (4:0).

"Мені довелося ігнорувати критику. Якби я продовжував думати про неї, я б не зміг грати. Я знав, що в якийсь момент голи прийдуть. Я знаю, на що я здатний. Якщо ти подобаєшся тренеру, і він на тебе розраховує, це добре. Мені особливо потрібна довіра ззовні. І я сподіваюся, що зможу виправдати його", - сказав Вернер.