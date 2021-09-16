Боруссія знайшла заміну Голанду

Німецькому клубу потрібен форвард Челсі

Дортмундська Боруссія хоче замінити 21-річного нападника Ерлінга Голанда 25-річним німецьким бомбардиром Челсі Тімо Вернером, якщо норвезький футболіст все-таки вирішить залишити клуб.

Про це повідомляє Bild.

Наступного літа Голанд може покинути Боруссію у разі обов'язкової виплати у розмірі €68 мільйонів. Молодий футболіст користується великим попитом, і Боруссія вже шукає йому заміну.

У поточному сезоні Вернер провів за Челсі 4 матчі у всіх турнірах.

Орієнтовна вартість Тімо становить €65 мільйонів. Контракт гравця із лондонським клубом розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, Боруссія на виїзді перемогла Бешикташ у першому турі Ліги чемпіонів.