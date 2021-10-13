Павелко: Приставка в.о. у Петракова? Є юридичні питання

Функціонер - про приставку в.о. головного тренера збірної України

Джерело - Чемпіон.

Для президента Української асоціації футболу Андрія Павелка приставка виконуючий обов'язки головного тренера при роботі Олександра Петракова з національною збірною країни нічого не значить.

Про це заявив сам функціонер.

"Він [Петраков - прим.] дійсно у спілкуванні зі мною відчув від мене, що це може бути три, п'ять чи п'ятдесят п'ять ігор на чолі національної збірної. Для мене у нього немає жодної приставки. Для мене він є головним тренером збірної України. Але для формальності... Подивимося, step by step. Для мене, як для його друга і колеги, він для мене - головний тренер. Але зараз є юридичні питання, в яких з часом ми поставимо крапку. Питання в.о. або не в.о. - це лише питання часу", - зазначив Павелко.

Раніше, Павелко прокоментував відсутність Маліновського у збірній України.