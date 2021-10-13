Павелко прокоментував відсутність Маліновського у збірній України

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко не втручається в кадрові питання збірної України.

Про це заявив сам функціонер.

"Ніколи я за всі сім років не втручався в рішення головного тренера, будь то Фоменко, Шевченко або Петраков. Це їх відчуття і тренерські задумки. Вони бачать як будувати команду і як використовувати тих чи інших гравців. Це тільки вирішує тренерський штаб. Дуже важливо, щоб тренери відчували підтримку, що вони головні в команді. Вони вирішують і вони приймають рішення, хто потрібен у складі національної збірної", - сказав Павелко.