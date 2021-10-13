Базу Чорноморця виставлять на продаж через борги власника клубу

Київський районний суд Одеси задовольнив позов Національного банку України до колишнього нардепа, ексвласника Імексбанку і президента Чорноморця Леоніда Климова про звернення стягнення на спортивно-оздоровчий комплекс Люстдорф, розташований в котеджному селищі Совіньйон.

Про це повідомляє НБУ.

Якщо рішення суду набуде чинності, комплекс продадуть на відкритих торгах в рахунок погашення заборгованості Імексбанку за стабілізаційним кредитом у розмірі 309 млн грн.

Фани Чорноморця продовжують залякувати клуб

У 2014 році Леонід Клімов, який на той момент був власником Імексбанку, уклав з НБУ договори поруки та іпотеки, взявши на себе особисті зобов'язання з погашення кредиту.

Оскільки Клімов не виконував взяті на себе зобов'язання за договором поруки, в січні 2016 року Нацбанк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку.

У листопаді 2020 року Одеський апеляційний суд задовольнив цивільний позов Національного банку України, зобов'язавши бізнесмена виплатити НБУ 309 млн грн. Наразі президент Чорноморця оскаржує це рішення в касаційному суді.

Спортивно-оздоровчий комплекс Люстдорф - це офіційна назва навчально-тренувальної бази одеського футбольного клубу "Чорноморець" в Совіньйоні.

СОК Люстдорф включає в себе три футбольних поля, басейн, кімнати для проживання, їдальню, тренажерний зал, закритий комплекс з адаптивним полем під баскетбол, міні-футбол, волейбол, великий теніс, хамам, масажні приміщення, а також два зали для проведення конференцій і зборів.