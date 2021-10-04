Ми - Одеса, ви - лайно. Фани Чорноморця продовжують залякувати клуб

Ультрас одеського клубу знову відзначилися

Джерело - Чемпіон.

Фанати одеського Чорноморця відзначилися ще однією провокаційною витівкою.

Під час матчу 10-го туру УПЛ з Колосом (1:2), який проходив у Ковалівці, ультрас одеського клубу вивісили провокаційний банер Ми - Одеса, ви - лайно, а один з фанатів навіть показав у бік футболістів голу дупу.

Відзначимо, що активні вболівальники Чорноморця не вперше намагаються допекти одеському клубу. Фанатам не подобається обраний вектор розвитку, за якого кістяк команди складають орендовані футболісти у київського Динамо.

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