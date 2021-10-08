Куртуа: Кому потрібен матч за третє місце?

Джерело - Чемпiон.

Матч за третє місце у Лізі націй абсолютно не потрібен.

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Так вважає голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа.

"Суботня зустріч за третє місце з Італією абсолютно марна. Від третього місця немає ніякого толку. Я не розумію, кому потрібен цей матч?" - сказав Куртуа.

Нагадаємо, матч за третє місце між збірними Італії та Бельгії відбудеться у неділю, 10 жовтня, в Турині (Італія). Початок зустрічі - 16:00 за Києвом.