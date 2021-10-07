Визначився другий фіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У другому півфінальному матчі Ліги А Ліги націй з футболу збірна Франції зустрічалася з Бельгією.

У першому таймі матчу бельгійці забили два голи. Після перерви французи змогли відігратися - 2:2. На 87-ій хвилині Лукаку забив гол, але після перегляду VAR взяття воріт було скасовано, зафіксувавши положення поза грою у нападника збірної Бельгії. А на 90-ій хвилині Погба влучив у хрестовину воріт бельгійців. А вже у наступній атаці Тео Ернандес гарматним ударом приніс перемогу збірній Франції.

Фінал відбудеться 10 жовтня. У вирішальному матчі турніру Франція зіграє з Іспанією, яка у першому півфіналі переграла Італію (2:1).

Ліга націй - Ліга А

Півфінал, 7 жовтня

Бельгія - Франція 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Карраско, 2:0 - 40 Лукаку, 2:1 - 62 Бензема, 2:2 - 69 Мбаппе (пен), 2:3 - 90 Тео Ернендес