 Підтримаємо Динамо в Барселоні! Фан-тур в Каталонію | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар - Інтер: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 23:00 4521 1
Ліга чемпіонів. Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 18:47 3279
Підтримаємо Динамо в Барселоні! Фан-тур в Каталонію
Сьогодні 17:15 1017
Шевченко: Є велике бажання повернутися у Мілан
Сьогодні 17:09 558
Ліга чемпіонів. Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:48 3727
Зінченко не зіграє за збірну України у жовтні
Сьогодні 12:26 1286
Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій
Сьогодні 09:32 6344
Шахтар - Інтер: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 09:00 1695
Шахтар - Інтер: прогноз букмекерів
Сьогодні 08:53 4124
УЄФА відмовилась від претензій до засновників Суперліги
Сьогодні 08:11 1950
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Рівно 19 років тому Ді Каніо забив свій легендарний гол в АПЛ
Рівно 19 років тому Ді Каніо забив свій легендарний гол в АПЛ Андрій Дунець
Сьогодні 17:09 622
Стиль Марадони. Футболіст самотужки обіграв усю команду суперника та забив гол
Стиль Марадони. Футболіст самотужки обіграв усю команду суперника та забив гол Андрій Дунець
Сьогодні 16:27 1570
Вболівальники знову на трибунах Європи: історія великого повернення. Частина І
Вболівальники знову на трибунах Європи: історія великого повернення. Частина І Андрій Дунець
Сьогодні 12:10 337
Гонг прозвучав раніше. Джошуа врятували від ганьби у бою проти Усика
Гонг прозвучав раніше. Джошуа врятували від ганьби у бою проти Усика Valeriy Ruchka
Вчора 20:38 2956
Гравець Роми показав непристойний жест фанатам Лаціо
Гравець Роми показав непристойний жест фанатам Лаціо Valeriy Ruchka
Вчора 18:51 562
Яскраве весілля після скромного розпису. Ажеліка Терлюга вийшла заміж
Яскраве весілля після скромного розпису. Ажеліка Терлюга вийшла заміж Valeriy Ruchka
Вчора 18:21 1535
В Англії нападник сховався за спиною воротаря й хитрістю вирвав нічию для команди
В Англії нападник сховався за спиною воротаря й хитрістю вирвав нічию для команди Андрій Дунець
Вчора 18:04 1758
У Серії А гравець забив гол, тримаючи в руках пляшку
У Серії А гравець забив гол, тримаючи в руках пляшку Андрій Дунець
Вчора 17:11 1063
Олександра Усика із синьо-жовтим букетом зустріли в Україні
Олександра Усика із синьо-жовтим букетом зустріли в Україні Valeriy Ruchka
Вчора 14:46 1368
Взагалі оху**и, бл**ь. Фанати Кривбасу жорстко поговорили з футболістами
Взагалі оху**и, бл**ь. Фанати Кривбасу жорстко поговорили з футболістами Valeriy Ruchka
Вчора 11:57 1969
Прямі трансляції
Навколо спорту

Підтримаємо Динамо в Барселоні! Фан-тур в Каталонію

Сьогодні 17:15 1017 0
Підтримаємо Динамо в Барселоні! Фан-тур в Каталонію
#Динамо, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів набирає обороти, тому час подумати про наступний виїзний поєдинок Динамо Київ. Запрошуємо фанів на матч проти Барселони на Камп Ноу. Легендарні команди, легендарний стадіон і чудове місто - камон плей!

COVID-19. Іспанія приймає туристів з України без обмежень. Потрібен лише тест.

Дати туру: 20.10-23.10

20.10. Зустріч в столичному аеропорту і переліт до Іспанії. Барселона вітає нас! Поселення в готель, вільний час. Обідаємо, готуємося до матчу і на стадіон (поєдинок почнеться о 18:45).

21.10. Відпочиваємо після відвідування "Камп Ноу" і вперед досліджувати місто! Прогуляємося Рамблою, відвідаємо площі Іспанії та Каталонії, зайдемо на місцевий ринок скуштувати устриць та звісно ж на пляж. Сподіваємось, погода дозволить ще навіть покупатися.

22.10. Продовжуємо прогулянки містом, сьогодні можна відвідати Парк Гуель, Саграду Фамілію, будинки Гауді та глянути ввечері шоу фонтанів на площі Іспанії.

Не забуваємо дегустувати паелью, сангрію та хамон. Не кажучи про різноманітність морепродуктів та вина!

23.10. Час повертатися додому…

Вартість туру: 490 євро (рейси з пересадками), 560 євро (прямі рейси)

Включено: авіапереліт з Києва до Барселони і назад (ручна поклажа), проживання в готелях (3*, двомісне розміщення, сніданки), страховка, супровід організатора

Додатково оплачується: квиток на футбол, особисті витрати, харчування.

Запис на тур та додаткова інформація: [email protected] та +38 050 342 92 23 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Коментарі ()