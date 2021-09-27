Леоненко: Поведінка Луческу - це не по-чоловічому

Нинішній наставник Динамо Мірча Луческу не по-чоловічому повівся після поєдинку за Суперкубок України з донецьким Шахтарем.

Про це заявив колишній форвард Динамо Віктор Леоненко.

"У першому таймі було по два моменти в обох команд. Я вважаю, що матч за Суперкубок не потрібен. Особливо влітку, коли команди тільки після зборів. У другому таймі Динамо не було видно. Шахтар більше хотів, а Динамо після другого пропущеного кинуло грати. Це питання до тренера. По першому тайму, я радий за обидві команди. Найбільший удар для Луческу - коли в першому таймі міг перемагати, а в кінцівці рахунок 3:0. Поведінка Луческу - це не по-чоловічому", - зазначив Леоненко.