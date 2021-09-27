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Леоненко: Поведінка Луческу - це не по-чоловічому

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Спеціаліст підбив підсумки Суперкубка України
Леоненко: Поведінка Луческу - це не по-чоловічому
#Луческу, #Динамо, #Леоненко

Джерело - Великий футбол.

Нинішній наставник Динамо Мірча Луческу не по-чоловічому повівся після поєдинку за Суперкубок України з донецьким Шахтарем. 

Про це заявив колишній форвард Динамо Віктор Леоненко.

"У першому таймі було по два моменти в обох команд. Я вважаю, що матч за Суперкубок не потрібен. Особливо влітку, коли команди тільки після зборів. У другому таймі Динамо не було видно. Шахтар більше хотів, а Динамо після другого пропущеного кинуло грати. Це питання до тренера. По першому тайму, я радий за обидві команди. Найбільший удар для Луческу - коли в першому таймі міг перемагати, а в кінцівці рахунок 3:0. Поведінка Луческу - це не по-чоловічому", - зазначив Леоненко.

Раніше, Мірча Луческу заявляв, що свято матчу за Суперкубок України було зіпсоване агресивною поведінкою Шахтаря.

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