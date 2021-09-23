Луческу: Свято було зіпсоване агресивною поведінкою Шахтаря

У матчі з Суперкубок України гравці Шахтаря краще грали за Динамо (3:0).

Про це заявив наставник київської команди Мірча Луческу.

"Нічого коментувати, Шахтар був краще. Ця гра могла б і не відбутися, адже ми і чемпіони, і володарі Кубка. Шахтар сьогодні більше хотів домогтися успіху.

У нас теж були хороші можливості на початку гри. У такій грі перший гол вирішує багато, і ми могли його забити, тоді все було б по-іншому. Але першими пропустили ми, і після цього стало складно грати. Сьогодні вони були індивідуально сильніші за нас.

Що мені не сподобалося - так це атмосфера. Не розумію, чому всі так агресивно поводилися. Вони вибігали на нашу територію, коли святкували гол. Я вітаю їх з перемогою, але є моменти, які мені не сподобалися.

Ми знали, як вони будуть грати, я попереджав гравців. У нас були моменти, але ми їх не реалізували і дали їм відчути впевненість.

Наші заміни? Гравці вийшли, коли рахунок вже був 0:3. Було вже важко щось виправити.

Сподіваюся, в нашому наступному матчі буде менше агресії. Це свято було зіпсоване агресивною поведінкою представників "Шахтаря". Давно не бачив стільки агресії, це неповага до нас як до команди", - сказав Луческу.