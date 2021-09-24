Куман: Рефері самого повинні були вилучити

Наприкінці матчу 6-го туру чемпіонату Іспанії Кадіс - Барселона (0:0) несправедливо вилучили наставника каталонців Рональда Кумана.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми не заслужили втрати очок, червона картка була несправедливою.

У цій країні тебе видаляють ні за що. Всі бачили, що на полі був другий м'яч, крім арбітра.

Рефері самого повинні були вилучити", - сказав Куман.