Куман: Рефері самого повинні були вилучити

Джерело - as.com.
Наприкінці матчу 6-го туру чемпіонату Іспанії Кадіс - Барселона (0:0) несправедливо вилучили наставника каталонців Рональда Кумана.
Про це заявив сам фахівець.
"Ми не заслужили втрати очок, червона картка була несправедливою.
У цій країні тебе видаляють ні за що. Всі бачили, що на полі був другий м'яч, крім арбітра.
Рефері самого повинні були вилучити", - сказав Куман.
Куман точно пропустить недільний матч проти Леванте через вилучення.
Під наставником каталонського клубу крісло захиталося вже дуже серйозно. Барселона набрала 9 очок і займає лише 7-ме місце.