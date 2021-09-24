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Куман: Рефері самого повинні були вилучити

Сьогодні 09:09 478 0
Тренер каталонського клубу розчарований нічиєю з Кадісом
Куман: Рефері самого повинні були вилучити
#Куман, #Барселона

Джерело - as.com.

Наприкінці матчу 6-го туру чемпіонату Іспанії Кадіс - Барселона (0:0) несправедливо вилучили наставника каталонців Рональда Кумана.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми не заслужили втрати очок, червона картка була несправедливою.

У цій країні тебе видаляють ні за що. Всі бачили, що на полі був другий м'яч, крім арбітра.

Рефері самого повинні були вилучити", - сказав Куман.

Куман точно пропустить недільний матч проти Леванте через вилучення.

Під наставником каталонського клубу крісло захиталося вже дуже серйозно. Барселона набрала 9 очок і займає лише 7-ме місце.

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