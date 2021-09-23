Динамо оштрафували на 500 тис гривень за бійку ультрас в матчі з Олександрією

Динамо отримало вердикт КДК УАФ за поведінку фанатів

Джерело - УАФ.

Динамо покарали через неналежну поведінку уболівальників під час матчу 8-го туру УПЛ проти Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Під час поєдинку Динамо – Олександрія (1:0), який відбувся 18 вересня у Києві, фанати "біло-синіх" побили інших уболівальників на трибунах НСК Олімпійський.

КДК УАФ зобов’язав Динамо провести наступні два домашні матчі чемпіонату УПЛ із частково закритими секторами (41 та 43), сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тис. грн та застосував санкцію у вигляді проведення домашнього матчу без уболівальників умовно із випробувальним строком до кінця сезону УПЛ-2021/2022.

Нагадаємо, відома причина бійки на Олімпійському.

Раніше, поліція відкрила кримінальне провадження.