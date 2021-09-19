Шакали, які кидаються на вболівальників з дітьми. Відома причина бійки на Олімпійському

На трибунах НСК Олімпійський під час матчу 8-го туру Динамо – Олександрія сталася бійка.

Як виявляється, конфлікт спричинило зауваження, щодо паління фаєрів.

"Динамо, ультрас – це ваша біда. Шакали, які кидаються на вболівальників з дітьми. А, головне, чому? Через зауваження, щоб не палили фаєри, через які дітям нічим дихати… У підсумку: побиті батьки і перелякані діти, які більше на матчі улюбленого клубу ні ногою. Дякуємо, ультрас. Дякуємо, НСК Олімпійський, за нашу "безпеку", – написала Ірина Федорченко у Facebook.