Поліція відкрила кримінальне провадження через інцидент на матчі Динамо - Олександрія

Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку на трибунах

Поліцейські розслідують з'ясовують усі деталі скандального інциденту, який трапився під час матчу 8-го туру УПЛ Динамо - Олександрія.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та притягнення усіх причетних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що один із глядачів зробив зауваження іншим щодо припинення використання файєрів. У відповідь на зауваження молодики перелізли через паркан до іншого сектору на влаштували бійку.

Наразі із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості до Печерського управління поліції звернулися четверо осіб.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Нагадаємо, відома причина бійки на Олімпійському.